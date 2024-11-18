Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 18 ноября, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Дожди на севере и в центре, до Негева, временами с грозами. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 13-15 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 14-21, в Мицпе-Рамоне – 14-19, на побережье Мертвого моря – 18-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-21, в Ариэле – 14-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-20, на Голанских высотах – 13-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 100-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

Во вторник будет прохладно и дождливо. В среду ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность, слабые дожди. В четверг-пятницу температура повысится, малооблачно.