Кто правее: Трамп или Нетаниягу. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний выпуск посвящен первым шагам Дональда Трампа по формированию своей команды, а также текущим внутренним и внешним вызовам Израиля.

Как Трамп видит свою ближневосточную стратегию, кто войдёт в его команду? В Иерусалиме уже называют её "командой мечты" благодаря поддержке Израиля и жёсткой позиции по Ирану. Но насколько это укрепит союз, и какие компромиссы потребуются?

Обсуждается конфликт между израильским правительством и юридическим советником, обострившийся на фоне войны. Рассматриваются три направления: закон о призыве, инициатива по разделению полномочий юридического советника и демонстрации, сопровождающиеся правовыми спорами.

Рассылка 7000 повесток призывникам из ультраортодоксального сектора. Как изменится ситуация после принятия закона о призыве, и есть ли шанс на реальные изменения?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".