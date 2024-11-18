Из-за дождей и тумана возрастает риск ДТП, синоптики просят водить осторожнее

Метеорологическая служба и министерство транспорта опубликовали в понедельник "желтое" предупреждение в связи с наступлением зимней погоды и связанными с ней опасностями.

В частности, из-за низкой облачности и ограниченной видимости, особенно в горных районах, существенно вырастет риск дорожно-транспортных происшествий. Из-за дождей могут быть закрыты воздушные маршруты для легких летательных аппаратов.

Водителей призывают адаптировать скорость движения к погодным условиям и видимости, рекомендуется соблюдать увеличенную дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ожидается, что начавшийся в понедельник вечером дождь на севере и в центре страны усилится, к рассвету дожди будут сопровождаться грозами и распространятся на северный Негев. Существует опасность наводнений в руслах рек и ручьев Иудейской пустыни и Мертвого моря, а также на побережье.