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Израиль

Сирены в центре Израиля: от Нетании до Ришон ле-Циона

время публикации: 18 ноября 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 20:58
Сирены в центре Израиля: от Нетании до Ришон ле-Циона
Yonatan Sindel/Flash90

В 20:45-20:46 была активирована система раннего предупреждения в десятках населенных пунктов в центре Израиля.

Сирены звучали от Нетании до Ришон ле-Циона.

Были слышны взрывы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что поступают первые сообщения о падении ракеты или противоракеты в районе Рамат-Гане.

Приостановлена работа международного аэропорта имени Бен Гуриона. Ожидается, что в ближайшие полчаса он возобновит прием и отправку рейсов.

Израиль
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