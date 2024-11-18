Сирены в центре Израиля: от Нетании до Ришон ле-Циона
время публикации: 18 ноября 2024 г., 20:46 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 20:58
В 20:45-20:46 была активирована система раннего предупреждения в десятках населенных пунктов в центре Израиля.
Сирены звучали от Нетании до Ришон ле-Циона.
Были слышны взрывы.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что поступают первые сообщения о падении ракеты или противоракеты в районе Рамат-Гане.
Приостановлена работа международного аэропорта имени Бен Гуриона. Ожидается, что в ближайшие полчаса он возобновит прием и отправку рейсов.