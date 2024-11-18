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Израиль

В результате ракетного обстрела Шфарама погибла 50-летняя Сафаа Кат Авад

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 18 ноября 2024 г., 20:39 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 21:00
В результате ракетного обстрела Шфарама погибла 50-летняя Сафаа Кат Авад
Пресс-служба полиции Израиля

50-летняя Сафаа Кат Авад, учительница из Шфарама, погибла в понедельник вечером в результате прямого попадания ракеты в дом. По сообщению "Маген Давид Адом", женщина находилась в защищенном пространстве, однако в результате попадания ракеты она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

В больницу РАМБАМ в Хайфе поступили 30 пострадавших, в том числе женщина и ребенок в тяжелом состоянии в результате тяжелого нервного шока.

Израиль
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