В результате ракетного обстрела Шфарама погибла 50-летняя Сафаа Кат Авад

50-летняя Сафаа Кат Авад, учительница из Шфарама, погибла в понедельник вечером в результате прямого попадания ракеты в дом. По сообщению "Маген Давид Адом", женщина находилась в защищенном пространстве, однако в результате попадания ракеты она получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

В больницу РАМБАМ в Хайфе поступили 30 пострадавших, в том числе женщина и ребенок в тяжелом состоянии в результате тяжелого нервного шока.