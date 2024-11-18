Снова тревога около северной границы: около 40 ракет выпущены из Ливана

В 15:09-15:10 18 ноября около границы с Ливаном – в поселках Керен Бен Зимра, Ирон, промзоне Дальтон и др. прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

ЦАХАЛ: из Ливана было выпущено около 40 ракет, предпринимались попытки перехвата, зафиксированы падения на израильской территории.

В 15:43 тревога в Авивим, около границы с Ливаном.

Информация уточняется.