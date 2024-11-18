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Израиль

Снова тревога около северной границы: около 40 ракет выпущены из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 18 ноября 2024 г., 15:10 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 15:49
Снова тревога около границы с Ливаном
AP Photo/Baz Ratner

В 15:09-15:10 18 ноября около границы с Ливаном – в поселках Керен Бен Зимра, Ирон, промзоне Дальтон и др. прозвучала тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

ЦАХАЛ: из Ливана было выпущено около 40 ракет, предпринимались попытки перехвата, зафиксированы падения на израильской территории.

В 15:43 тревога в Авивим, около границы с Ливаном.

Информация уточняется.

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