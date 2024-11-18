В Шфараме в результате попадания ракеты в дом ранены не менее шести человек

Одна из ракет, запущенных из Ливана, попала в жилой дом в Шфараме. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте шестеро раненых.

Пятеро раненых находятся в сознании и им оказывается первая помощь перед доставкой в больницу.

Одна из раненых находится под обломками здания и парамедики пока не могут оценить ее состояние.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ракета попала в четырехэтажное здание в центре населенного пункта.