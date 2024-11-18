В Шфараме в результате попадания ракеты в дом ранены не менее шести человек
время публикации: 18 ноября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 18:56
Одна из ракет, запущенных из Ливана, попала в жилой дом в Шфараме. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что на месте шестеро раненых.
Пятеро раненых находятся в сознании и им оказывается первая помощь перед доставкой в больницу.
Одна из раненых находится под обломками здания и парамедики пока не могут оценить ее состояние.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что ракета попала в четырехэтажное здание в центре населенного пункта.