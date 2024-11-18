Нетаниягу выступил перед Кнессетом: "Возрождение", забота о заложниках, проблемы утечек и Ирана

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в понедельник, 18 ноября, на срочном заседании Кнессета, которое было созвано по требованию 40 депутатов Кнессета и посвящено проблеме возвращения заложников, находящихся в плену ХАМАСа уже 409 дней.

Во время выступления премьера неоднократно перебивали выкриками, несколько депутатов были выведены из зала. Спикер также распорядился, чтобы охрана Кнессета вывела из галереи зрителей – там находились родственники заложников, которые кричали, топали и показывали фотографии своих близких.

Нетаниягу начал свое выступление с выражения соболезнований депутату Гади Айзенкоту в связи с гибелью его племянника, бойца бригады "Кфир" Йогева Пази. "Это не первая утрата в его семье, – подчеркнул Нетаниягу. – Гади потерял сына, потерял племянника, и это второй его погибший племянник". Нетаниягу также выразил соболезнования всем семьям погибших военнослужащих: "Я по себе знаю, что происходит с их жизнями, они изменились в одночасье и никогда больше не будут такими, как были".

Нетаниягу вновь вернулся к теме "Войны "Возрождение" ("Ткума"), подчеркнув, что "наши сыновья и дочери собственными жизнями добиваются возрождения Израиля ради его вечного существования. В ответ на это из зала раздались выкрики членов оппозиции: "Тогда как же ты продвигаешь закон об уклонистах?"

"С первого дня войны я снова и снова повторяю два слова, которые лежат в основе нашей борьбы с врагом: "Вместе победим", – продолжил Нетаниягу. – И даже если в этом зале есть те, кто отрицает наше единство, я верю в него, я верю, что единство и победа неразрывно связаны. Не только я верю в это – в это верит большинство израильтян".

Глава правительства обратился к семьям заложников, подчеркнув, что он постоянно встречается и с ними, и с семьями погибших. "Усилия по возвращению похищенных не прекращаются ни на минуту, – подчеркнул Нетаниягу. – До трех часов утра мы с коллегами проводили заседание и обсуждали, как преодолеть отказ ХАМАСа вернуть их всех домой. Чем больше мы будем делать, и чем меньше мы будем говорить о путях их возвращения, тем будет лучше".

Нетаниягу подчеркнул, что вопреки создаваемому средствами массовой информации впечатлению, именно ХАМАС, а не Израиль является препятствием для сделки, и это прекрасно понимают и в США. "Единственное место, где ведется лживая кампания о проблеме заложников – это здесь, в Израиле", – заявил он.

По словам главы правительства, огромной проблемой остаются утечки информации с заседаний "узкого" кабинета, эти утечки дают Ирану и "Хизбалле" неоценимую информацию о дискуссиях и спорах внутри кабинета, что позволяет им влиять на происходящее и на общественное мнение в Израиле. Он подчеркнул, что многократно требовал расследовать утечки, наносящие огромный ущерб безопасности Израиля, но до сих пор расследования не проводились и никто не был арестован.

Нетаниягу коснулся также темы боев в Газе, прокомментировав заявления о возражении администрации Белого дома против ввода израильских войск в Рафиах. "США возражали и против входа в город Газа, в больницу "Шифа", в Хан-Юнис, они категорически возражали против входа в Рафиах, – заявил премьер. – Я знал, что если мы согласимся на их условия – мы потеряем нашу независимость, и из-за каждого нашего шага нам будут угрожать эмбарго. И мы приняли решение, мы захватили Рафиах и Филадельфийский коридор, но работа еще не завершена".

Он заявил, что затем было принято решение вернуть жителей севера Израиля домой, и была начата война в Ливане. "Насралла создал такую систему, когда в каждом доме, в каждом гараже и в каждой гостиной стоят ракеты, – отметил Нетаниягу. – Мы атаковали всех важных командиров "Хизбаллы", но я считал, что мы должны удерить и по Насралле, продвигающему идеи уничтожения Израиля, клею, скрепляющему "Хизбаллу" США требовали соординировать с ними операцию по ликвидации насраллы, при всем уважении – я сразу это отверг.

Далее Нетаниягу заявил, что Израиль нанес существенный урон возможностями Ирана по производству баллистических ракет, но дело еще не завершено. "У Ирана есть дополнительная возможность – ядерное вооружение, и это может повернуть все наши достижения вспять, – подчеркнул премьер. – Ядерный Иран на Ближнем Востоке это угроза всему миру, и мы постараемся это предотвратить".