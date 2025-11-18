Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 ноября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Сухо. Восточный ветер, особенно сильный в горных районах.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 16-29, в Хайфе – 17-26, в Эйлате – 19-30, в Беэр-Шеве – 13-27, на побережье Мертвого моря – 20-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-26, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-27, на Голанских высотах – 15-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-субботу – постепенное повышение температуры. Солнечно и сухо.