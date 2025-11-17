Война с ХАМАСом и расследования. Опрос Newsru.co.il

"Война возрождения" (она же война "Железные мечи"), начавшаяся 7 октября 2023 года после нападения террористов ХАМАСа из Газы на Израиль, еще не окончена. Но одной из важнейших тем уже сейчас стали расследования, связанные с этой войной.

Многие считают, что должна быть создана независимая (насколько это возможно) комиссия по расследованию всех обстоятельств войны. 16 ноября 2025 года правительство Израиля приняло решение продвигать создание комиссии по расследованию, которая будет формироваться специальной министерской комиссией. Несмотря на заявление правительства, что состав комиссии по расследованию будет назначаться на основании "как можно более широкого согласия", в оппозиции это восприняли как стремление Биньямина Нетаниягу контролировать процесс формирования комиссии. Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") заявил, что "правительство делает все, чтобы избежать правды и уклониться от ответственности".

Расследования по событиям 7 октября были проведены офисом госконтролера Матаниягу Энгельмана, они недавно были представлены премьер-министру.

ЦАХАЛ и ШАБАК также расследовали обстоятельства провала 7.10. Были опубликованы десятки отчетов по событиям в окрестностях Газы. Эти отчеты были проанализированы экспертной комиссией под руководством генерал-майора запаса Сами Турджемана. Также публиковались отчеты, подготовленные парламентом Великобритании.

Кроме того, было проведено множество расследований по различным событиям – как в зоне боевых действий, так и по работе изолятора "Сде-Тейман", где содержались и содержатся жители Газы, подозреваемые в терроре.

