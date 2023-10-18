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    В Израиле

    ЦАХАЛ показал снимки больницы "Аль-Ахли" в Газе до и после взрыва: нет следов авиаудара

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    ЦАХАЛ показал снимки больницы
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ продолжает настаивать на том, что причиной взрыва стало падение ракеты, выпущенной боевиками
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила снимки территории больницы "Аль-Ахли" в Газе до и после взрыва, происшедшего 17 октября 2023 года.

    На представленных снимках видно, что ущерб был причинен автомобилям на стоянке около больницы, а также крышам нескольких строений. Но никаких следов взрыва авиабомбы нет. В случае разрыва авиабомбы ущерб был бы гораздо более значительным и должна была образоваться воронка.

    ЦАХАЛ продолжает настаивать на том, что причиной взрыва стало падение ракеты, выпущенной боевиками "Исламского джихада" по израильской территории.

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    Израильская сторона не располагает достоверными данными о количестве жертв в результате этого взрыва. Но крайне маловероятно, чтобы при таком поражении были сотни погибших, как заявляет подконтрольный ХАМАСу минздрав Газы.

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    Ранее сообщалось, что Израиль передал США собранную им разведывательную информацию касательно взрыва в больнице "Аль-Ахли" в центре сектора Газы, сообщает служба новостей "Кан Хадашот". В частности, были переданы записи перехваченных разговоров в Газе и другая информация, собранная различными средствами.

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    Напомним, что 17 октября 2023 года в 19:19 в палестинских СМИ появились первые сообщения о взрыве в больнице "Аль-Ахли" в центральной части сектора Газы. В момент взрыва телеканал "Аль-Джазира" вел репортаж из сектора Газы, в кадр попал запуск ракеты в сторону Израиля и ее падение вскоре после запуска.

    Практически сразу после этого хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что погибли не менее 500 человек и около 600 были ранены. Министерство здравоохранения сектора сначала сообщило о 200-300 погибших, но затем подтвердило гибель более 500 человек.

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    ХАМАС утверждает, что больница была атакована ВВС ЦАХАЛа. После этого ЦАХАЛ начал расследование обстоятельства взрыва. Однако, не дожидаясь результатов израильского расследования, международные СМИ возложили вину за случившееся на Израиль.

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    Только три часа спустя пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала заявление, в котором говорилось, что к взрыву в больнице в Газе привела ракета, запущенная боевиками "Исламского джихада". "Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показал, что залп вражеских ракет в направлении Израиля был осуществлен со стороны больницы и вскоре произошел взрыв в ней. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен "Исламским джихадом"", – было сказано в заявлении ЦАХАЛа.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Октября 2023
    Израиль представил США развединформацию по взрыву в больнице Газы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Октября 2023
    Расследование ЦАХАЛа: к взрыву в больнице в Газе привела ракета "Исламского джихада"
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