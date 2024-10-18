Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения в боях на юге Ливана и в Газе

Трое бойцов спецназа "Маглан" были в четверг, 17 октября, тяжело ранены в бою на юге Ливана.

В тот же день в бою на израильско-ливанской границе тяжелое ранение получил офицер (резервист) бригады "Голани".

В пятницу утром в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец батальона "Ротем" бригады "Гивати".

Все раненые находятся в больницах, их родным сообщено о случившемся.