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Израиль

Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения в боях на юге Ливана и в Газе

время публикации: 18 октября 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 17:43

Трое бойцов спецназа "Маглан" были в четверг, 17 октября, тяжело ранены в бою на юге Ливана.

В тот же день в бою на израильско-ливанской границе тяжелое ранение получил офицер (резервист) бригады "Голани".

В пятницу утром в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец батальона "Ротем" бригады "Гивати".

Все раненые находятся в больницах, их родным сообщено о случившемся.

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