Пятеро военнослужащих ЦАХАЛа получили тяжелые ранения в боях на юге Ливана и в Газе
время публикации: 18 октября 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 17:43
Трое бойцов спецназа "Маглан" были в четверг, 17 октября, тяжело ранены в бою на юге Ливана.
В тот же день в бою на израильско-ливанской границе тяжелое ранение получил офицер (резервист) бригады "Голани".
В пятницу утром в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен боец батальона "Ротем" бригады "Гивати".
Все раненые находятся в больницах, их родным сообщено о случившемся.