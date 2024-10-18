Бригада "Гивати" вошла в Джебалию

В ночь на пятницу, 18 октября, бригадная боевая группа бригады "Гивати" присоединилась к действиям 162 дивизии в районе Джебалии на севере сектора Газы.

Силы дивизии при поддержке ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в боестолкновениях десятки террористов и уничтожили объекты террористической инфраструктуры.

В центре сектора Газы силы 252 дивизии атаковали военный объект, из которого действовали террористы в течение минувших суток.