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Израиль

Бригада "Гивати" вошла в Джебалию

время публикации: 18 октября 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 07:47
Бригада "Гивати" вошла в Джебалию
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу, 18 октября, бригадная боевая группа бригады "Гивати" присоединилась к действиям 162 дивизии в районе Джебалии на севере сектора Газы.

Силы дивизии при поддержке ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в боестолкновениях десятки террористов и уничтожили объекты террористической инфраструктуры.

В центре сектора Газы силы 252 дивизии атаковали военный объект, из которого действовали террористы в течение минувших суток.

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