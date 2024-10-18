ХАМАС: вместе с Синуаром в Рафиахе уничтожен командир батальона Таль ас-Султан

ХАМАС сообщил, что вместе с Синуаром в Рафиахе был уничтожен Махмуд Хамдан (Абу Юсеф), командир батальона Таль ас-Султан.

Напомним, как ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, на этой неделе бойцы "Бислах", действуя в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, выявили группу подозреваемых. Прочесывая территорию, бойцы столкнулись с террористами, швырявшими в них гранаты. Военнослужащие открыли ответный огонь, вынудив террористов предпринять попытку скрыться в двух соседних зданиях. Продолжая операцию, силы ЦАХАЛа, окружив здания, атаковали скрывшихся при поддержке танкового огня.

На следующее утро после завершения процесса идентификации трупов было официально подтверждено, что главарь ХАМАСа Яхья Синуар ликвидирован.. Его уничтожению способствовали несколько месяцев боев в этом районе, которые не позволили Синуару бежать.