"Хизбалла" заявила о новой фазе войны: "сотни бойцов сопротивления" против пяти дивизий

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" объявила о новой фазе в своей конфронтации с Израилем, передает ТАСС. В сообщении сказано, что "Хизбалла" "вступила в новую и обостряющуюся стадию конфронтации с израильским врагом, что станет ясно уже в ближайшие дни".

Также цитируется заявление "Хизбаллы" о том, что с 1 октября (после начала наземной операции) на территории Ливана якобы погибли "по меньшей мере 55 израильских солдат и офицеров". Эти сведения являются ложными. 1-17 октября 2024 года в Ливане погибли 23 израильских военнослужащих. Значительно завышает "Хизбалла" и число раненых израильских солдат. Сведения о поражении техники, публикуемые "Хизбаллой", тоже не соответствуют действительности.

В заявлении "Хизбаллы", цитируемом ТАСС, примечателен следующий фрагмент: "Противник сосредоточил в районе ливано-израильской границы пять дивизий, более 70 тысяч военнослужащих, сотни танков и военной техники. К отражению масштабного вторжения неприятельских сил готовы несколько сотен бойцов сопротивления".