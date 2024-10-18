Проникновение террористов из Иордании в Израиль в районе Мертвого моря, ранены двое израильтян
время публикации: 18 октября 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 11:48
ЦАХАЛ сообщает о "нейтрализации" двух террористов, проникших в Израиль из Иордании к югу от Мертвого моря, в районе Наот а-Кикар.
Террористы были вооружены и одеты в военную форму.
Военные проводят операцию с целью поиска и нейтрализации третьего террориста, которому удалось скрыться.
В результате нападения террористов ранены двое израильтян. Они в состоянии от удовлетворительного до средней тяжести, угрозы жизни нет.
Информация уточняется.