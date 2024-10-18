Проникновение террористов из Иордании в Израиль в районе Мертвого моря, ранены двое израильтян

ЦАХАЛ сообщает о "нейтрализации" двух террористов, проникших в Израиль из Иордании к югу от Мертвого моря, в районе Наот а-Кикар.

Террористы были вооружены и одеты в военную форму.

Военные проводят операцию с целью поиска и нейтрализации третьего террориста, которому удалось скрыться.

В результате нападения террористов ранены двое израильтян. Они в состоянии от удовлетворительного до средней тяжести, угрозы жизни нет.

Информация уточняется.