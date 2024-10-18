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Израиль

На Нахалат Биньямин в Тель-Авиве жили 11 палестинских нелегалов

время публикации: 18 октября 2024 г., 11:19 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 11:27
На Нахалат Биньямин в Тель-Авиве жили 11 палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция продолжает операции по выявлению и выдворению палестинцев, незаконно находящихся на территории Израиля. В четверг вечером, 18 октября, сотрудники тель-авивской полиции обнаружили 11 палестинских нелегалов, которые проживали в здании на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве.

Здание не используется по назначению, оно предназначено для перестраивания и ремонта. Задержанные были доставлены в полицейский участок, начато расследование против их работодателей.

В рамках операции полиция проводит рейды по предприятиям, квартирам и строительным объектам, где существует вероятность найма, перевозки и размещения палестинских нелегалов. Из пограничной полиции МАГАВ сообщили о задержании около 760 нелегалов за неделю.

В полиции подчеркивают, что предоставление транспорта, жилья и работы палестинским нелегалам являются нарушением закона, эти действия представляют опасность как для самих людей, контактирующих с нелегалами, так и для окружающих.

Израиль
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