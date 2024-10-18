За минувшие сутки силы ЦАХАЛа уничтожили на юге Ливана около 60 террористов.

За минувшие сутки силы Армии обороны Израиля уничтожили на юге Ливана около 60 террористов.

В ходе боевых действий бойцы 98-й дивизии обнаружили и уничтожили несколько пусковых установок, использовавшихся для ракетных обстрелов израильской территории. Кроме того, было найдено большое количество оружия.

В ходе действий 36-й дивизии на юге Ливана также были обнаружены и уничтожены пусковые ракетные установки, ракеты и другие боеприпасы. Также большое количество оружия, принадлежащего террористам, было уничтожено бойцами бригады "Голани".

ВВС ЦАХАЛа продолжают атаковать объекты "Хизбаллы" в Ливане. За поледние несколько часов были атакованы десятки военных зданий, пусковые установки, оперативный штаб "Хизбаллы".

Кроме того, были перехвачены два беспилотника, запущенных из Ливана в сторону израильской территории.