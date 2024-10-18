Проникновение двух террористов из Иордании в Израиль. Подробности

Пресс-служба ЦАХАЛа в пятницу, 18 октября, сообщила подробности инцидента, связанного с проникновением террористов из Иордании в Израиль в районе Мертвого моря.

Наблюдательницы 727-го подразделения по сбору информации заметили подозрительные фигуры вблизи границы, и направили к этой точке военнослужащих. На место прибыли военнослужащий и военнослужащая 998-го батальона Командования тылом.

Террористы открыли огонь по прибывшим военнослужащим, в перестрелке террористы были уничтожены в нескольких метрах от границы.

У проникших из Иордании террористов был резак по металлу, которым они перерезали разделительное заграждение на израильско-иорданской границе, пистолеты "Глок" , бинокли, арабо-ивритский разговорник и карта.

Военные провели операцию с целью поиска еще одного террориста. По окончании операции подозрение о проникновении третьего террориста на территорию Израиля было исключено.

Движение "Братья-мусульмане" в Иордании заявило, что двое террористов, проникших в Израиль из Иордании к югу от Мертвого моря, в районе Наот а-Кикар, были членами этого движения.

Согласно заявлению представителя "Братьев-мусульман", которое он сделал для AFP, эти двое "всегда участвовали в мероприятиях в поддержку Газы и были сторонниками палестинского сопротивления".