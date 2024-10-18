В Ливане убит полевой командир "Хизбаллы" и ликвидированы ракетные установки

В ночь на пятницу, 18 октября, ВВС ЦАХАЛа по наводке сил 98-й дивизии уничтожили полевого командира "Хизбаллы" Мухаммада Хасина Рималя, отвечавшего за действия террористов в комплексе а-Тайбе.

Силы бригадной боевой группы 7-й бригады обнаружили и уничтожили готовые к обстрелу израильской территории ракетные установки.

Бойцы 36 и 91 дивизий продолжают действовать на юге Ливана. Ими были обнаружены значительные запасы оружия "Хизбаллы", включая снайперские винтовки, противотанковые ракеты, ракеты "Буркан", боеприпасы.