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Израиль

В Ливане убит полевой командир "Хизбаллы" и ликвидированы ракетные установки

время публикации: 18 октября 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 07:56
В Ливане убит полевой командир "Хизбаллы" и ликвидированы ракетные установки
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу, 18 октября, ВВС ЦАХАЛа по наводке сил 98-й дивизии уничтожили полевого командира "Хизбаллы" Мухаммада Хасина Рималя, отвечавшего за действия террористов в комплексе а-Тайбе.

Силы бригадной боевой группы 7-й бригады обнаружили и уничтожили готовые к обстрелу израильской территории ракетные установки.

Бойцы 36 и 91 дивизий продолжают действовать на юге Ливана. Ими были обнаружены значительные запасы оружия "Хизбаллы", включая снайперские винтовки, противотанковые ракеты, ракеты "Буркан", боеприпасы.

Израиль
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