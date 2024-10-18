Опрос "Mаарива": у "Ликуда" – 23 мандата, но партия Беннета может его обойти

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Maарив", за последнюю неделю политический расклад практически не изменился.

Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" стала бы крупнейшей, набрав 23 мандата. У партии "Махане Мамлахти" – 20 мандатов. У "Еш Атид" и НДИ – по 14 мандатов, у ШАС и "Демократим" – по 10 мандатов. У "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 7 мандатов.

ХАДАШ-ТААЛ набирает 6 мандатов, РААМ – 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

Картина существенно меняется, если в опросе участвует еще не созданная право-либеральная партия во главе с Нафтали Беннетом.

Такая партия, согласно опросу, наберет 23 мандата, став крупнейшей в Кнессете. "Ликуд" сократится до 18 мандатов, "Махане Мамлахти" – до 13 мандатов, "Еш Атид" – до 11 мандатов.

ШАС сохраняет свои 10 мандатов, НДИ сокращается до 9 мандатов, "Демократим" – до 8 мандатов. У "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" по-прежнему по 7 мандатов. У ХАДАШ-ТААЛ и РААМ по 5 мандатов, а у "Ционут Датит" – 4 мандата.