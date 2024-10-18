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Израиль

Предотвращен теракт во время шествия семей заложников в Тель-Авиве

время публикации: 18 октября 2024 г., 08:40 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 08:47
Предотвращен теракт во время шествия семей заложников в Тель-Авиве
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают, что 17 сентября был задержан 22-летний житель района Шейх Джарах (восточный Иерусалим), который планировал совершение терактов. Сегодня, 18 октября, ему будут предъявлены обвинения.

По данным следствия, задержанный, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС и "Бригады Дженина", планировал приобрести взрывные устройства и огнестрельное оружие, чтобы совершить теракт во время массовой акции семей заложников в Тель-Авиве и тем самым "отомстить за Газу". Также он планировал вооруженное нападение на военнослужащих ЦАХАЛа и закладку бомбы в поезде в Тель-Авиве.

Террорист уже успел написать "прощальное письмо", создал группу в социальной сети "Воины Аллаха" и готовился осуществить теракты, когда его арестовали.

Израиль
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