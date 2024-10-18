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ЦАХАЛ подтверждает, что в Рафиахе ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане

время публикации: 18 октября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 20:54
ЦАХАЛ подтверждает, что в Рафиахе ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что в ходе операции в Рафиахе был ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане Махмуд Хамдан, который отвечал за безопасность Синуара и шести заложников, ранее убитых в этом районе.

Несколько недель назад на основании разведданных было установлено, что Хамдан, скорее всего, уничтожен. Однако, как выяснилось, Махмуд Хамдан продолжал охранять Яхью Синуара и был ликвидирован в одно время с ним, во время операции в районе Таль ас-Султан, примерно в 200 метрах от место, где был убит главарь ХАМАСа.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2024

ХАМАС: вместе с Синуаром в Рафиахе уничтожен командир батальона Таль ас-Султан