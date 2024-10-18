ЦАХАЛ подтверждает, что в Рафиахе ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане
время публикации: 18 октября 2024 г., 20:54 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 20:54
Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что в ходе операции в Рафиахе был ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане Махмуд Хамдан, который отвечал за безопасность Синуара и шести заложников, ранее убитых в этом районе.
Несколько недель назад на основании разведданных было установлено, что Хамдан, скорее всего, уничтожен. Однако, как выяснилось, Махмуд Хамдан продолжал охранять Яхью Синуара и был ликвидирован в одно время с ним, во время операции в районе Таль ас-Султан, примерно в 200 метрах от место, где был убит главарь ХАМАСа.