ЦАХАЛ подтверждает, что в Рафиахе ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что в ходе операции в Рафиахе был ликвидирован командир батальона ХАМАСа в Таль ас-Султане Махмуд Хамдан, который отвечал за безопасность Синуара и шести заложников, ранее убитых в этом районе.

Несколько недель назад на основании разведданных было установлено, что Хамдан, скорее всего, уничтожен. Однако, как выяснилось, Махмуд Хамдан продолжал охранять Яхью Синуара и был ликвидирован в одно время с ним, во время операции в районе Таль ас-Султан, примерно в 200 метрах от место, где был убит главарь ХАМАСа.