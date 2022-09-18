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    В Израиле

    Открыто движение по шоссе "Аялон" в Тель-Авиве, но возможны пробки

    время публикации: | последнее обновление:
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    Открыто движение по шоссе
    Пресс-служба полиции Израиля     Открыто движение по шоссе
    Tomer Neuberg/Flash90     Открыто движение по шоссе
    Flash90

    Рано утром в воскресенье, 18 сентября, полиция уведомила: движение по шоссе "Аялон" в южном направлении в Тель-Авиве открыто после работ с целью проверки наличия потенциально опасных участков дороги после обрушения грунта и дорожного полотна на одном из участков.

    Однако съезд на развязку А-Шалом остается закрытым до дальнейшего уведомления. Компания, управляющая шоссе "Аялон", сообщает, что ремонтные работы на месте провала продолжатся двое суток.

    Сообщается также о нормализации движения поездов в районе станции "А-Шалом".

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    Однако водителям рекомендовано использовать программу Waze для определения оптимального маршрута движения и объезда автомобильных пробок.

    17 сентября около 18:10 пресс-служба полиции сообщила, что в Тель-Авиве, возле развязки А-Шалом, на трех полосах шоссе Аялон (в южном направлении) провалилось дорожное покрытие, образовав яму. Ведутся дорожные работы, выезд с трассы на перекресток А-Шалом закрыт.

    Министр транспорта Мерав Михаэли посетила участок шоссе Аялон, где провалилось дорожное покрытие. Она заявила, что министерство транспорта держит ситуацию под контролем и следит за проведением дорожных работ. Михаэли подчеркнула, что трасса Аялон от перекрестка Глилот в южном направлении будет перекрыта на ночь, так как инспекторам минтранса необходимо провести проверки и убедиться, что подобный инцидент не повторится на других участках дороги. Михаэли просила израильтян воздержаться от поездок в Тель-Авив со стороны севера, особенно – личным транспортом. Тогда же израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") распорядилась остановить движение поездов между станциями "Тель-Авив – А-Агана" и "Тель-Авив – Совидор-центр".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Сентября 2022
    В Тель-Авиве, возле развязки А-Шалом, провалилось дорожное покрытие
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