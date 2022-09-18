Итоги опроса NEWSru.co.il по списку участников выборов в 25-й Кнессет: большинство за сменяемость власти

За полтора месяца до досрочных выборов в Кнессет 25-го созыва редакция NEWSru.co.il провела опрос, целью которого было определение электоральных предпочтений нашей аудитории. Опрос проводился после публикации Центральной избирательной комиссией полного списка партий, участвующих в выборах.

Мы выясняли не только то, за кого намерены голосовать наши читатели, но также – что повлияло на их выбор. Мы просили респондентов определить их вариант наиболее приемлемой коалиции, назвать лучшего кандидата на пост премьер-министра и дать некоторые прогнозы.

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В опросе, который проводился в течение двух дней, 16-18 сентября, приняли участие 3465 респондентов (3317 из них ответили на все 26 вопросов). 98% участников опроса живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет.

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ИТОГИ ОПРОСА

Отметим, что примерно три четверти участников опроса – мужчины. Средний возраст – более 60 лет. 76% респондентов имеют высшее образование. Средний ежемесячный доход (брутто) – 7-8 тысяч шекелей. Среднее время жизни в стране – более 25 лет.

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74% опрошенных, имеющих право голоса в Израиле, относят себя скорее к правым, чем к левым. 12% – скорее к левым, чем к правым.

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91% планируют голосовать на выборах в Кнессет 25-го созыва. 4% голосовать не намерены. Прочие пока не определились.

65% заявляют, что будут голосовать за ту же партию, что и на прошлых выборах. 15% говорят, что голосовать будут, но не за ту партию, которую поддержали на прошлых выборах. 13% намерены голосовать, но пока не сделали окончательный выбор.

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Был задан вопрос: "Что влияет на ваш выбор в наибольшей степени?" Самые частые варианты ответа: 1) "Личность лидера партии" – 62%, 2) "Программа партии в вопросах экономики" – 56%, 3) "Программа партии в вопросах религии и государства" – 46%, 4) "Солидарность с идеологией партии" – 45%, 5) "Программа партии в вопросах безопасности" – 44%, 6) "Стремление к переменам в стране" – 36%. За прочие варианты голосовали менее трети респондентов. Так, например, "Позицию лидера партии по войне в Украине" в числе влияющих факторов назвали 12% опрошенных.

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ЗА КОГО НАМЕРЕНЫ ГОЛОСОВАТЬ

НДИ (во главе с Авигдором Либерманом) – 32%

"Ликуд" (во главе с Биньямином Нетаниягу) – 23%

"Еш Атид" (во главе с Яиром Лапидом) – 23%

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Также существенное число голосов получили:

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"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" (во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром) – 5%

"Махане Мамлахти" (во главе с Бени Ганцем) – 3%

"Байт Иегуди" (во главе с Айелет Шакед) – 1%

За прочие партии проголосовали менее 1% наших читателей.

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7% имеющих право голоса и участвовавших в этом опросе пока не определились.

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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

(указаны партии, получающие более 1% голосов)

Распределение голосов по полу

Женщины:

НДИ – 28%

"Еш Атид" – 27%

"Ликуд" – 24%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 3%

"Махане Мамлахти" – 3%

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Мужчины:

НДИ – 33%

"Ликуд" – 22%

"Еш Атид" – 21%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6%

"Махане Мамлахти" – 3%

Таким образом, можно предположить, что, если бы число мужчин и женщин, участвующих в опросе, было бы примерно равным, то голоса распределились бы немного иначе:

НДИ – 31%

"Еш Атид" – 24%

"Ликуд" – 23%

(прочие перераспределения были бы несущественными)

Распределение голосов в разных возрастных категориях

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30 лет или младше:

"Еш Атид" – 35%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 15%

"Ликуд" – 11%

НДИ – 7%

"Байт Иегуди" – 4%

"Махане Мамлахти" – 4%

ХАДАШ-ТААЛ – 4%

"Цеирим Боарим" – 4%

МЕРЕЦ – 2%

РААМ – 2%

"Решимат Шлошим Арбаим" – 2%

31-40 лет:

"Еш Атид" – 32%

НДИ – 20%

"Ликуд" – 14%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 7%

"Махане Мамлахти" – 6%

МЕРЕЦ – 5%

"Авода" – 2%

"Байт Иегуди" – 1%

"Яадут а-Тора" – 1%

41-50 лет:

"Еш Атид" – 35%

НДИ – 18%

"Ликуд" – 17%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6%

"Махане Мамлахти" – 4%

МЕРЕЦ – 2%

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51-60 лет:

"Еш Атид" – 27%

"Ликуд" – 23%

НДИ – 22%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 7%

"Махане Мамлахти" – 3%

МЕРЕЦ – 1%

61-70 лет:

НДИ – 33%

"Ликуд" – 24%

"Еш Атид" – 21%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4%

"Махане Мамлахти" – 3%

"Байт Иегуди" – 1%

71-80 лет:

НДИ – 33%

"Ликуд" – 24%

"Еш Атид" – 21%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4%

"Махане Мамлахти" – 3%

"Байт Иегуди" – 1%

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Старше 80 лет:

НДИ – 49%

"Ликуд" – 24%

"Еш Атид" – 13%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4%

"Махане Мамлахти" – 2%

Таким образом, можно предположить, что, если бы разные возрастные категории были бы представлены в опросе примерно в равных пропорциях, то голоса распределились бы иначе:

НДИ – 26%

"Еш Атид" – 26%

"Ликуд" – 20%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 7%

(прочие перераспределения были бы несущественными)

Однако следует учитывать, что "русскоязычный избиратель" старше, чем средний избиратель в Израиле. Поэтому НДИ и "Ликуд" получат больше голосов избирателей этой категории, так как число сторонников этих партий растет по мере "взросления" респондентов.

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Распределение голосов по уровню дохода

НДИ является самой популярной партией среди респондентов с низким уровнем дохода. Эту партию поддерживают 44% участников опроса, чей уровень ежемесячного дохода (брутто) менее 5 тысяч шекелей.

При этом "Ликуд" является самой популярной партией среди респондентов с высоким уровнем дохода. Эту партию поддерживают 28% участников опроса, чей уровень ежемесячного дохода (брутто) более 20 тысяч шекелей.

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Распределение голосов по стране исхода и времени жизни с стране

Независимо от страны исхода, лидирует НДИ. Но отметим, что среди тех, кто приехал еще до развала СССР, преимущество НДИ перед "Ликудом" на уровне 1%. А среди тех, кто приехал после развала СССР из России, Украины, Беларуси и других стран бывшего Союза, "Ликуд" заметно уступает не только НДИ, но и "Еш Атид".

В целом, "Ликуд" популярней среди тех, кто давно живет в стране, "Еш Атид" – среди тех, кто живет сравнительно недавно. Но в среднем наиболее популярной партией остается НДИ.

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Распределение голосов среди правых и среди левых

Примечательно, что НДИ сохраняет преимущество над "Ликудом" даже среди тех участников опроса, которые определяют себя скорее как правых.

Среди тех, кто скорее относит себя к левым, уверенно лидирует "Еш Атид".

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Сколько голосов русскоязычных избирателей получают партии?

По оценке редакции NEWSru.co.il, с учетом численности русскоязычных избирателей в Израиле (около 750 тысяч) и их процентного отношения к общему числу избирателей (около 12%), если явка на выборах будет равной средней по стране (примерно две трети), то голоса русскоязычных избирателей определяют примерно 14 мандатов.

Если исходить из того, что голосование на сайте NEWSru.co.il является показательным для русскоязычных избирателей в целом, то НДИ получает 4-4,5 "русских мандата", "Еш Атид" – 3-3,5, "Ликуд" – 3. Также почти один целый такой мандат получает блок "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит".

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Однако следует учитывать, что зачастую явка русскоязычных избирателей ниже, чем в среднем по стране, хотя и выше, чем в арабском секторе.

КОГО ХОТЯТ ВИДЕТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

По итогам опроса более всего голосов набрал действующий премьер-министр Яир Лапид – 31%.

Кандидатуру Биньямина Нетаниягу поддержали 27%.

Авигдора Либермана хотели бы видеть на посту главы правительства 19% голосовавших.

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Лапид обходит Нетаниягу среди тех респондентов, которые скорее относят себя к левым (71% против 2%). Среди тех, кто относит себя к правым, Нетаниягу обходит Лапида (36% против 21%).

В целом, в пользу кандидатуры Лапида чаще заявляют молодые и женщины. За Нетаниягу голосуют люди старшего поколения и чаще мужчины.

Вопрос: "На ваш взгляд, кто из основных кандидатов на пост премьер-министра лучше справится с проблемами в области безопасности?" Нетаниягу – 32%, Лапид – 28%, Ганц – 17%.

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Вопрос: "На ваш взгляд, кто из основных кандидатов на пост премьер-министра лучше справится с проблемой дороговизны жизни?" Лапид – 41%, Нетаниягу – 28%, Ганц – 3%.

Вопрос: "Что для вас имеет большее значение: сменяемость власти или выдающиеся качества государственного лидера?" Ответы: "Сменяемость власти" – 52%, "Выдающиеся качества государственного лидера" – 36%. Причем преимущественно в пользу сменяемости власти сохраняется и среди левых (78%/13%), и среди правых (46%/43%).

КОАЛИЦИЯ

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Был задан вопрос: "Какую коалицию вы предпочли бы видеть после выборов в Кнессет 25-го созыва?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) 26% высказались за "Коалицию левых и центристских партий во главе с Лапидом", 25% – за "Коалицию правых и религиозных партий во главе с Нетаниягу", 24% – за "Правительство национального единства с участием всех партий", 23% – за "Ротационное правительство Лапид-Ганц с НДИ, без ультраортодоксов, но с арабами". Другие варианты получили поддержку гораздо меньшей части аудитории.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?"

"Еш Атид" – 60%

НДИ – 59%

"Ликуд" – 46%

"Махане Мамлахти" – 42%

"Авода" – 30%

Прочие – менее 30%

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?"

БАЛАД – 68%

ХАДАШ-ТААЛ – 62%

ШАС – 58%

"Яадут а-Тора" – 53%

РААМ – 48%

МЕРЕЦ – 44%

"Ционут Датит" – 38%

Прочие – менее 30%

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Вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что без ультраортодоксов нельзя создать стабильную коалицию?" 58% с этим утверждением не согласны, 29% согласны.

Вопрос: "Согласны ли вы с утверждением, что быстрый развал правительства перемен свидетельствует о неудаче попыток привлечь арабские партии в коалицию?" 58% не согласны, 27% согласны.

Вопрос: "Легитимно ли с вашей точки зрения правительство при участии Итамара Бен-Гвира?" Да – 41%, нет – 38%.

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Вопрос: "Легитимно ли с вашей точки зрения правительство, опирающееся на арабские партии?" Нет – 48%, да – 35%.

ПРОГНОЗЫ

"Кто наберет наибольшее число мандатов по итогам этих выборов?" "Ликуд" – 75%, "Еш Атид" – 11%,

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"Махане Мамлахти" – менее 1%.

"Кто сумеет сформировать коалицию по итогам этих выборов?" "Еш Атид"/Лапид – 32%, "Ликуд"/Нетаниягу – 30%, "Махане Мамлахти"/Ганц – 6%.

"После выборов в Кнессет 25-го созыва будет сформирована коалиция?" Ответы: "Нет, не будет, и мы вскоре пойдем на шестые выборы" – 27%, "Да, и проработает всю каденцию" – 25%, "Да, но просуществует недолго" – 22%. 26% затруднились дать прогноз.