Ошер Агаси приговорен к 33 годам тюрьмы за убийство Шило Коростышевского

Окружной суд в Лоде вынес приговор 27-летнему Ошеру Агаси из Ришон ле-Циона, который был признан виновным в убийстве 50-летнего Шило Коростышевского, совершенном в декабре 2022 года. Агаси, который ударил Коростышевского ножом более 70 раз и пытался поджечь его тело, приговорен к 33 годам лишения свободы, он также должен будет выплатить детям убитого 258 тысяч шекелей компенсации.

В рамках юридической сделки он был признан виновным в предумышленном убийстве, вымогательстве с угрозами и поджоге. По данным обвинительного заключения, убийца и жертва были соседями в Петах-Тикве, и Ошер Агаси был должен Коростышевскому крупную сумму денег. Из-за того, что он не возвращал долг, Коростышевский решил подать заявление в полицию, и тогда Агаси задумал его убить.

Он приготовил четырехлитровую канистру с горючим, которую спрятал у входа в подъезд, нож и перчатки. Надев перчатки, он постучал в дверь Шило Коростышевского, сказав, что пришел вернуть долг. Тот впустил Агаси в квартиру, и тогда Ошер Агаси напал на Шило Коростышевского. Он истязал его около четырех часов, нанося ножевые удары, а когда лезвие ножа сломалось, он взял еще один нож. Он продолжал наносить Коростышевскому удары ножом даже после того, как тот скончался.

После этого подозреваемый попытался перенести тело в другое место, но, поняв, что ему это не удастся, завернул тело в одеяло, облил легковоспламеняющимся химическим веществом и поджог.