В торговом центре в Тель-Монде обнаружена бомба: "криминальный теракт" предотвращен

В торговый центр Тель-Монда были вызваны сотрудники полиции в связи с обнаружением подозрительного предмета. Во время проверки выяснилось, что речь идет о взрывном устройстве.

Полицейские саперы занялись нейтрализацией бомбы. В полиции предполагают, что речь идет о попытке "криминального теракта", ведется расследование.