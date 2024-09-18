В торговом центре в Тель-Монде обнаружена бомба: "криминальный теракт" предотвращен
время публикации: 18 сентября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:25
В торговый центр Тель-Монда были вызваны сотрудники полиции в связи с обнаружением подозрительного предмета. Во время проверки выяснилось, что речь идет о взрывном устройстве.
Полицейские саперы занялись нейтрализацией бомбы. В полиции предполагают, что речь идет о попытке "криминального теракта", ведется расследование.
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