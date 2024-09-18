Минздрав ХАМАСа: за последние сутки в секторе Газы погибли 20 человек

Министерство здравоохранения сектора Газы (структура, подконтрольная ХАМАСу) сообщает, что за последние сутки на территории сектора в результате военных действий были убиты 20 палестинцев, еще 54 получили ранения различной степени тяжести.

Всего с начала войны "Железные мечи", по данным минздрава сектора Газы, были убиты 41272 палестинца и 95551 получил ранения.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе 2024 года в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.