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Израиль

Минздрав ПА сообщил о смерти главного хирурга "Шифы", задержанного ЦАХАЛом

время публикации: 18 сентября 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 10:52
Зияд Мухаммад ад-Далу
Соцсети

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в израильской тюрьме умер доктор Зияд Мухаммад ад-Далу, который был задержан силами ЦАХАЛа 18 марта 2024 года в больнице "Шифа" в Газе. Ад-Далу был начальником хирургического отделения в "Шифе".

Причины смерти в сообщении минздрава ПА не указаны.

В соцсетях на страницах, ассоциированных с ХАМАСом, утверждается, что Зияд ад-Далу был "убит" через несколько дней после ареста, но об этом израильские власти не сообщали. Минздрав ПА официально эту версию не комментирует.

Напомним, что с 17 марта по 1 апреля на территории больничного комплекса "Шифа" в Газе были ликвидированы более 200 террористов и задержаны более 500 подозреваемых в терроре – в том числе, медицинские работники. Это была вторая операция в "Шифе", первая проводилась в ноябре 2023 года.

Израиль
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