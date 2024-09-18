Минздрав ПА сообщил о смерти главного хирурга "Шифы", задержанного ЦАХАЛом

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в израильской тюрьме умер доктор Зияд Мухаммад ад-Далу, который был задержан силами ЦАХАЛа 18 марта 2024 года в больнице "Шифа" в Газе. Ад-Далу был начальником хирургического отделения в "Шифе".

Причины смерти в сообщении минздрава ПА не указаны.

В соцсетях на страницах, ассоциированных с ХАМАСом, утверждается, что Зияд ад-Далу был "убит" через несколько дней после ареста, но об этом израильские власти не сообщали. Минздрав ПА официально эту версию не комментирует.

Напомним, что с 17 марта по 1 апреля на территории больничного комплекса "Шифа" в Газе были ликвидированы более 200 террористов и задержаны более 500 подозреваемых в терроре – в том числе, медицинские работники. Это была вторая операция в "Шифе", первая проводилась в ноябре 2023 года.