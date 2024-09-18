Владелец квартиры совершил умышленный наезд на арендаторов из-за спора об оплате

Следователи Центрального округа полиции завершили расследование в отношении 74-летнего жителя Петах-Тиквы, который сбил машиной двоих своих арендаторов, после чего скрылся с места происшествия. Причиной нападения был спор по поводу оплаты аренды принадлежащей подозреваемому квартиры.

По сообщению пресс-службы полиции, расследование было начато 8 сентября текущего года после сообщение об аварии с потерпевшими, виновник которой скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на парковке жилого дома.

Во время предварительного расследования сотрудники полиции выяснили, что речь идет не о случайном ДТП. За рулем машины находился владелец квартиры, которую арендовали пострадавшие. Между ними возник конфликт из-за оплаты аренды, ранее в тот же день подозреваемый отключил воду в квартире своих жильцов.

Встретив своих арендаторов на парковке дома, подозреваемый нажал на газ и сбил мужчину, после этого он сдал назад, вновь нажал на газ и врезался в женщину, которую отбросило к стене. После этого нападавший уехал с места происшествия.

Супруги в результате наезда получили травмы и были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Спустя некоторое время нападавший был задержан, в интересах следствия суд продлил срок его содержания под стражей. По завершении расследования против владельца квартиры, 74-летнего жителя Петах-Тиквы, предъявлено обвинительное заключение. Полиция также попросила конфисковать его автомобиль.