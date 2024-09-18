x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Новые пуленепробиваемые машины скорой помощи получат имена убитых террористами

время публикации: 18 сентября 2024 г., 19:06 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 19:17
Президент организации Samaritan's Purse Франклин Грэм
AP Photo/Jessie Wardarski, File

В четверг, 19 сентября, в поселке Авшалом в Западном Негеве состоится церемония закладки краеугольного камня новой станции службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

В ходе этой церемонии будут презентованы два новых пуленепробиваемых автомобиля скорой помощи, подаренные МАДА организацией Samaritan's Purse. По желанию благотворителей, одна машина будет посвящена памяти Рои Идана и Смадар Мор Идан, убитых террористами ХАМАСа в "черную субботу" в кибуце Кфар-Аза.

Вторая машина будет носить имя Гирша Гольдберга-Полина, который был похищен террористами из бомбоубежища возле Реим, потерял руку во время взрыва гранаты в бомбоубежище, провел в плену почти 11 месяцев и был убит террористами в туннеле под Рафиахом незадолго до того, как туннель обнаружили израильские военнослужащие.

Евангелическая организация Samaritan's Purse, подарившая "Маген Давид Адом" бронированные машины скорой помощи, также финансирует строительство новой станции МАДА в поселке Авшалом. Президент этой организации Франклин Грэм будет присутствовать на церемонии закладки краеугольного камня новой станции МАДА.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 января 2020

Около 150 игрушечных пациентов приняла "больница для плюшевых медведей" в Холоне
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 июля 2021

Четверо братьев из Иерусалима подарили МАДА новый автомобиль "скорой помощи"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 августа 2009

Нигерийские христиане подарили Израилю машину скорой помощи
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 мая 2020

Бизнесмен из Ришон ле-Циона в свой день рождения подарил МАДА машину скорой помощи