Новые пуленепробиваемые машины скорой помощи получат имена убитых террористами

В четверг, 19 сентября, в поселке Авшалом в Западном Негеве состоится церемония закладки краеугольного камня новой станции службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

В ходе этой церемонии будут презентованы два новых пуленепробиваемых автомобиля скорой помощи, подаренные МАДА организацией Samaritan's Purse. По желанию благотворителей, одна машина будет посвящена памяти Рои Идана и Смадар Мор Идан, убитых террористами ХАМАСа в "черную субботу" в кибуце Кфар-Аза.

Вторая машина будет носить имя Гирша Гольдберга-Полина, который был похищен террористами из бомбоубежища возле Реим, потерял руку во время взрыва гранаты в бомбоубежище, провел в плену почти 11 месяцев и был убит террористами в туннеле под Рафиахом незадолго до того, как туннель обнаружили израильские военнослужащие.

Евангелическая организация Samaritan's Purse, подарившая "Маген Давид Адом" бронированные машины скорой помощи, также финансирует строительство новой станции МАДА в поселке Авшалом. Президент этой организации Франклин Грэм будет присутствовать на церемонии закладки краеугольного камня новой станции МАДА.