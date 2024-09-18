В Ашкелоне по заказу недовольной клиентки похищен и избит риэлтор

Сотрудники полиции Ашкелона задержали троих подозреваемых в похищении и жестоком избиении квартирного агента, ожидается, что в четверг против них будут представлены обвинения.

Расследование началось в начале сентября, когда в больницу "Барзилай" прибыл пациент с серьезными ушибами и переломами, после чего медики обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что пострадавший является посредником при сделках с недвижимостью.

Он рассказал, что помогал клиентке сдать квартиру, и затем между клиенткой и арендатором возник спор из-за неперечисления платежей. Тогда клиентка, 33-летняя жительница Сдерота, с двумя другими подозреваемыми в возрасте 20-40 лет подстерегла риэлтора возле жилого дома, там они схватили его и силой затащили в квартиру.

В квартире пострадавшему угрожали и избивали его. Затем нападавшие отпустили риэлтора, и он отправился в больницу.

Следователи установили личность потерпевших, им вскоре удалось их выследить и задержать по подозрению в похищении и вымогательстве. Ожидается, что после вынесения обвинений суд продлит срок содержания подозреваемых под стражей.