Инцидент с насилием в Кафр-Манда: молодой человек в тяжелом состоянии

Бригада службы скорой помощи МАДА была вызвана в ночь на среду, 18 сентября, в населенный пункт Кафр-Манда в Нижней Галилее, в связи с инцидентом с применением насилия.

Прибывшие по вызову медики нашли на месте молодого человека в возрасте около 20 лет с травмами конечностей. После оказания первой помощи пострадавший был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние оценивается как тяжелое.