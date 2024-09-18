x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 07:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 07:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Инцидент с насилием в Кафр-Манда: молодой человек в тяжелом состоянии

время публикации: 18 сентября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 07:18
Инцидент с насилием в Кафр-Манда: молодой человек в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Бригада службы скорой помощи МАДА была вызвана в ночь на среду, 18 сентября, в населенный пункт Кафр-Манда в Нижней Галилее, в связи с инцидентом с применением насилия.

Прибывшие по вызову медики нашли на месте молодого человека в возрасте около 20 лет с травмами конечностей. После оказания первой помощи пострадавший был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 января 2023

В Кафр-Манда 18-летний юноша умер от удушья рядом с горящим кальяном