Из реки Яркон в Тель-Авиве вытащили мужчину без признаков жизни, он в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте около 67 лет был извлечен прохожими из реки Яркон в районе улицы Усишкин в Тель-Авиве. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 10:42.

Прибывшие по вызову медики обнаружили пострадавшего лежащим на траве, он был без сознания, у него не было пульса. Парамедики и фельдшеры МАДА приступили к оказанию неотложной медицинской помощи и реанимации пострадавшего.

Им удалось вновь запустить сердце мужчины, после чего он был помещен в реанимационный автомобиль "Маген Давид Адом" и отправлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.