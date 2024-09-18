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Израиль

Из реки Яркон в Тель-Авиве вытащили мужчину без признаков жизни, он в тяжелом состоянии

время публикации: 18 сентября 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:34
Из реки Яркон в Тель-Авиве вытащили мужчину без признаков жизни, идет реанимация
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 67 лет был извлечен прохожими из реки Яркон в районе улицы Усишкин в Тель-Авиве. Сообщение об инциденте поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 10:42.

Прибывшие по вызову медики обнаружили пострадавшего лежащим на траве, он был без сознания, у него не было пульса. Парамедики и фельдшеры МАДА приступили к оказанию неотложной медицинской помощи и реанимации пострадавшего.

Им удалось вновь запустить сердце мужчины, после чего он был помещен в реанимационный автомобиль "Маген Давид Адом" и отправлен в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.

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