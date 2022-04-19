Продлен арест 20 арабов, принимавших участие в нападениях в Старом городе

Иерусалимский суд продлил срок содержания под стражей 20 подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам и актам насилия в Иерусалиме.

Среди задержанных арабы, бросавшие камни в автобусы с евреями, направлялвшимися к Стене Плача. Также продлен срок ареста водителям автомобиля, который замедлил скорость движения, чтобы не позволить водителям автобусов быстро покинуть место происшествия.

Среди задержанных также арабы, напавшие на евреев, шедших к Стене Плача. Полиция продолжает расследование.