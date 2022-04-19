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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 10:25

Продлен арест 20 арабов, принимавших участие в нападениях в Старом городе

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Продлен арест 20 арабов, принимавших участие в нападениях в Старом городе

Иерусалимский суд продлил срок содержания под стражей 20 подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам и актам насилия в Иерусалиме.

Среди задержанных арабы, бросавшие камни в автобусы с евреями, направлялвшимися к Стене Плача. Также продлен срок ареста водителям автомобиля, который замедлил скорость движения, чтобы не позволить водителям автобусов быстро покинуть место происшествия.

Среди задержанных также арабы, напавшие на евреев, шедших к Стене Плача. Полиция продолжает расследование.


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