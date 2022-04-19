Операция "Волнорез": задержаны еще пять подозреваемых в террористической деятельности

Амия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

В течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны пять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации на прошлой неделе, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Среди израильских военных пострадавших нет.