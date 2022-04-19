Беннет против Нетаниягу: "Мы исправляем ваш провал в противстоянии с ХАМАСом"

Премьер-министр Натали Беннет опубликовал запись в микроблоге Twitter с резкой критикой в адрес бывшего главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Господин Нетаниягу, в период вашего пребывания на посту премьер-министра, террористы выпустили в сторону израильской территории 13000 ракет, совершили 1500 терактов, уничтожили 45000 дунамов полей. Они убили 238 израильтян и ранили 1500. А вы? Вы направляли чемоданы с наличными деньгами ХАМАСу. Ваше наследие это ракеты ХАМАСа на Иерусалим, линч евреев в Лоде и Акко, Израиль в огне. Вы провалили противостояние с ХАМАСом. Мы исправляем", - написал Беннет.

Эта запись стала ответом на запись, сделанную днем ранее Биньямином Нетанигу. "Израилю как можно быстрее необходимо правое и сильное правительство, которое стабилизирует ситуацию в сфере безопасности", - написал Нетаниягу сразу после того, как террористы из Газы выпустили ракету в сторону израильской территории.