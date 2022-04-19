Полиция отклонила просьбу о проведении "досрочного" Марша с флагами в Иерусалиме

Полиция отклонила просьбу движений "Им Тирцу" и "Молодежь Старого города" о проведении Марша с флагами в Иерусалиме. Правые организации обратились в полицию с просьбой провести Марш от площади Сафра до Стены Плача. Помимо прочего, организаторы планировали пройти по тому пути, которым ехали автобусы, подвергшиеся "каменной атаке".

В полиции заявили, что организаторам было предложены альтернативные даты проведения мероприятия и альтернативные маршруты. "К сожалению, все эти предложения были отклонены, а вместо этого организаторы сообщили о проведении мероприятия еще до того, как было дано разрешение", - заявили в пресс-службе полиции. Напомним, что Марш с флагами проходит в столице обычно в День Иерусалима.