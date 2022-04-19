Госсекретарь США провел телефонные переговоры с Махмудом Аббасом и Яиром Лапидом

После разговора с Махмудом Аббасом государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил главе израильского МИДа Яиру Лапиду, чтобы обсудить ситуацию вокруг Храмовой горы.

Лапид написал в своем "твиттере" о состоявшейся беседе, отметив, что он рассказал собеседнику об усилиях, предпринимаемых Израилем для обеспечения свободы вероисповедания для представителей трех религий в Иерусалиме, подчеркнув, важность Песаха, Пасхи и Рамадана для иудеев, христиан и мусульман.

Яир Лапид написал, что во время разговора он подчеркнул, что Израиль действует продуманно и ответственно против сотен мусульманских экстремистов на Храмовой горе, он также говорил о проблеме подстрекательства и о ложной информации, которая распространяется для того, чтобы "раздуть конфликт".

"Я сказал государственному секретарю, что Израиль не потерпит призывы к насилию, а также подчеркнул необходимость международной поддержки для восстановления спокойствия в Иерусалиме", - написал Лапид.

Палестинские СМИ передают, что Махмуд Аббас в телефонном разговоре с Энтони Блинкеным заявил, что Рамалла не потерпит никаких изменений в статусе кво Храмовой горы, а также просил вновь открыть консульство США в Восточном Иерусалиме.