По подозрению в издевательствах задержаны четыре сотрудницы детсадов

Во вторник, 19 апреля, по подозрению в издевательствах над маленькими детьми полиция задержала четырех женщин – двух директоров детсадов и двух воспитателей, работавших в Реховоте.

В сообщении пресс-службы полиции сказано, что расследование было начато около двух недель назад на основании жалобы директора одного из детсадов на своего коллегу. Затем поступила жалоба от родителей двух детей.

Следствие располагает записями камер наблюдения, подтверждающими факт жестокого обращения с детьми.

Задержанные освобождены под домашний арест. Расследование продолжается.