Шейх Раэд Салах, деятельность которого запрещена властями Израиля, посетил мечеть "Аль-Акса"

Во вторник, 19 апреля, руководитель Северной фракции "Исламского движения" шейх Раэд Салах вместе с бывшим депутатом Кнессета Мухаммадом Баракэ посетил мечеть "Аль-Акса" на Храмовой горе в Иерусалиме. Этот визит состоялся на фоне эскалации напряженности в Старом городе Иерусалима.

Салаху, Баракэ и еще двум сопровождающим разрешили подняться к мечети "Аль-Акса". Их визит контролировался израильской полицией.

Как сообщалось ранее, 14 февраля 2022 года министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед подписала судебный запрет на деятельность руководителя Северной фракции "Исламского движения" 63-летнего шейха Раэда Салаха. Решение было принято на основании рекомендации служб безопасности, которые опасаются возобновления деятельности этой фракции.

Раэд Салах, осужденный в 2019 году на два года и четыре месяца тюрьмы за подстрекательство к насилию, был освобожден 13 декабря 2021 года из-под стражи и вернулся в Умм эль-Фахм.

Шейх Салах был задержан 15 августа 2017 года после того, как он выступил на похоронах трех террористов из Умм эль-Фахма, совершивших нападение на сотрудников израильских сил безопасности на Храмовой горе, прославляя их действия и призывая к "войне за Аль-Аксу". Расследование против него проводилось совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника правительства. С июля 2018 года Салах находился под домашним арестом, а в 2019 году был помещен в тюрьму.

Ранее шейх Раэд Салах неоднократно отбывал наказание в израильской тюрьме по обвинению в поддержке терроризма, нападении на полицейского и подстрекательству к ненависти. В частности, 4 марта 2015 года Мировой суд Иерусалима приговорил Раэда Салаха к восьми месяцам тюремного заключения за проповедь, прочитанную в 2007 году у Мусорных ворот в Иерусалиме. Согласно обвинительному заключению, шейх со своими единомышленниками, израильскими арабами, принимал участие в акции протеста против раскопок, которые проводило на Храмовой горе Управление древностей Израиля. Митинг быстро превратился в беспорядки. В ходе этих беспорядков шейх Салах провозгласил, что "самые прекрасные моменты в судьбе мусульманина – это превращение в шахида возле мечети "Аль-Акса" и встреча с Аллахом". В том же 2015 году лидер Северного крыла Исламского движения выступил в Иерусалиме с речью перед несколькими тысячами сторонников. В своей речи Салах обвинял евреев в том, что они делают мацу из крови младенцев и занимаются терроризмом. С 2003 по 2005 года Раед Салах отбывал наказание за поддержку терроризма. Выйдя из заключения, он опубликовал книгу стихов, написанных во время пребывания за решеткой. В 2010 году он провел в тюрьме пять месяцев за нападение на полицейского.