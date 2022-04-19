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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 08:34

Полиция опровергла сообщения о столкновениях на Храмовой горе

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Полиция опровергла сообщения о столкновениях на Храмовой горе

Утром во вторник, 19 апреля, полиция опровергла сообщения, опубликованные арабскими СМИ, о столкновениях на Храмовой горе.

"Нет никаких чрезвычайных происшествий. Силы полиции обеспечивают порядок и продолжение визитов на Храмовую гору, как это делается каждый день и каждый вечер", - заявил NEWSru.co.il официальный представитель пресс-службы полиции.

Ранее арабские источники утверждали, что в утренние часы возобновились столкновения на Храмовой горе. 19 апреля полиция должна принять решение по просьбе правых активистов, обратившихся с просьбой провести "Марш с флагами" в Иерусалиме в ближайшую среду. Как правило, такой марш проводится в День Иерусалима.


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