Правительство закрывает доступ евреям на Храмовую гору до окончания Рамадана

Политическое руководство Израиля приняло решение временно запретить евреям посещать Храмовую гору. Запрет вступит в силу 22 апреля и будет действовать до окончания мусульманского месяца Рамадан.

Это решение не является первым такого рода. В прошлом году правительство, которое тогда возглавлял Биньямин Нетаниягу, также блокировало доступ евреям на Храмовую гору в дни месяца Рамадан. На сей раз, решение принято на фоне протестов со стороны различных государств по поводу событий на Храмовой горе.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов вызвал посла Израиля для беседы в связи с последними событиями на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан". Позднее стало известно, что авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" не будет участвовать в воздушном параде по случаю Дня Независимости Израиля в знак протеста против "насильственных действий израильской полиции и армии на Храмовой горе". 14-й канал израильского телевидения передал, что уведомление об отмене участия было отправлено израильской ассоциации пилотов примерно в то же время, когда МИД ОАЭ вызывал израильского посла для беседы.

Отметим, что днем ранее посол Израиля был вызван в МИД Иордании, где ему была вручена нота протеста в связи с действиями полиции на Храмовой горе.

19 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил главе израильского МИДа Яиру Лапиду, чтобы обсудить ситуацию вокруг Храмовой горы.

Лапид написал в своем "твиттере" о состоявшейся беседе, отметив, что он рассказал собеседнику об усилиях, предпринимаемых Израилем для обеспечения свободы вероисповедания для представителей трех религий в Иерусалиме, подчеркнув, важность Песаха, Пасхи и Рамадана для иудеев, христиан и мусульман. Яир Лапид написал, что во время разговора он подчеркнул, что Израиль действует продуманно и ответственно против сотен мусульманских экстремистов на Храмовой горе, он также говорил о проблеме подстрекательства и о ложной информации, которая распространяется для того, чтобы "раздуть конфликт".

"Я сказал государственному секретарю, что Израиль не потерпит призывы к насилию, а также подчеркнул необходимость международной поддержки для восстановления спокойствия в Иерусалиме", - написал Лапид. Палестинские СМИ передают, что Махмуд Аббас в телефонном разговоре с Энтони Блинкеным, состоявшемся ранее, заявил, что Рамалла не потерпит никаких изменений в статусе кво Храмовой горы, а также просил вновь открыть консульство США в Восточном Иерусалиме.

Вечером состоялся телефонный разговор президента государства Ицхака Герцога с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы президент Израиля отметил, что вопреки лживым публикациям, еврейское государство не намерено менять ситуацию на Храмовой горе и стремится к тому, чтобы обеспечить иудеям, мусульманам и христианам возможность отмечать праздники в соответствии с традициями каждой религии.

Аналогичное совещание проводилось в прошлую среду, 12 апреля, и оно было посвящено ситуации на Храмовой горе и "защите мечети Аль-Акса". После этого собрания было объявлено о "народной мобилизации для защиты мусульманских святынь".