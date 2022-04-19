Палестинские группировки Газы объявили о повышении уровня боеготовности

На совещании, проходившем в офисе главы администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуара, было принято решение о поднятии уровня боевой готовности всех палестинских группировок. Об этом сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Согласно этому источнику, высокий уровень готовности будет сохраняться до окончания еврейского праздника Песах.

При этом палестинское информационное агентство "Хадат" приводит заявление "высокопоставленного источника в ХАМАСе", который говорит, что в ближайшие часы может произойти "эскалация вооруженного конфликта, поскольку сионистский враг игнорирует требования посредников, а посредники не могут предотвратить повторного нападения евреев на Аль-Аксу".

По информации палестинских источников, уровень боевой готовности террористических группировок поднят накануне Марша с флагами, о проведении которого 20 апреля объявили правые еврейские активисты.

Отметим, что в 2021 году во время Марша с флагами Иерусалим и еще десяток населенных пунктов в центре страны подверглись ракетному обстрелу. Этот ракетный обстрел стал началом нового витка вооруженного конфликта, ЦАХАЛом была начата в секторе Газы военная операция "Страж стен".