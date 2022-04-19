Несмотря на запрет полиции, правые организации намерены провести "Марш с флагами"

В организации "Им Тирцу" заявили, что намерены провести "Марш с флагами" в Иерусалиме, несмотря на запрет полиции. "Нет никаких оснований для того, чтобы капитулировать перед угрозами и давлением. Завтра в 17:00 мы соберемся на площади Сафра, и оттуда отправимся к Старому городу", - завил Матан Пелег, глава орагниазции Ранее сообщалось, что полиция наложила запрет на проведение мероприятия.