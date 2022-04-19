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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 20:11

Авиакомпания из ОАЭ отменила свое участие в воздушном параде по случаю Дня Независимости Израиля

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Авиакомпания из ОАЭ отменила свое участие в воздушном параде по случаю Дня Независимости Израиля

Во вторник, 19 апреля, авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" сообщила, что она не будет участвовать в воздушном параде по случаю Дня Независимости Израиля в знак протеста против "насильственных действий израильской полиции и армии на Храмовой горе".

14-й канал израильского телевидения передал, что уведомление об отмене участия было отправлено израильской ассоциации пилотов примерно в то же время, когда МИД ОАЭ вызывал израильского посла для беседы.

В заявлении ассоциации пилотов выражается сожаление по поводу отмены участия компании из ОАЭ. При этом говорится, что воздушный парад состоится, как и планировалось.


5 мая в воздушном параде вместе с ВВС ЦАХАЛа примут участие самолеты всех гражданских авиакомпаний Израиля.

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