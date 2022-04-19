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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 16:23

В Нидерландах во время ограбления убит гражданин Израиля

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В Нидерландах во время ограбления убит гражданин Израиля

В городе Утрехт в Нидерландах убит 61-летний гражданин Израиля. Согласно сообщениям в местных СМИ, он был убит во время ограбления.

"Вечером 13 апреля было получено сообщение о мужчине, обнаруженном мертвым в своей квартире в Утрехте. По данным предварительного расследования, речь идет о насильственной смерти. По подозрению в причастности к убийству были задержаны двое местных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном местной полицией.

Местные СМИ написали, что тело было обнаружено соседями, которые вызвали полицию. Задержанным 41 и 51 год, кроме убийства они подозреваются в серии краж со взломом. Несмотря на задержание подозреваемых, полиция ищет свидетелей, правоохранительные органы обратились к местным жителям за помощью в расследовании.


Новостная служба медиакорпорации "Кешет" передала, что в министерстве иностранных дел Израиля известно о случившемся, сотрудники посольства помогают родственникам в организации доставки тела для захоронения в Израиле.

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