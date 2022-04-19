В марше в Хомеш принимают участие несколько тысяч человек

Согласно сообщениям СМИ, в марше в сторону территории, где ранее находился форпост Хомеш, принимают участие несколько тысяч человек.

Среди участников депутаты Кнессета Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и покинувшая коалицию бывшая депутат от партии "Ямина" Идит Сильман.

Марш начался от поселения Шавей Шомрон. На территории Хомеша пройдут праздничные мероприятия, в том числе детский хэппениниг.

Напомним, министр обороны Бени Ганц, несмотря на протесты командования ЦАХАЛа, пришел к соглашению с лидерами правых активистов о проведении марша. После утверждения министром обороны, командование Центральным округом ЦАХАЛа провело оперативное совещание по вопросу обеспечения безопасности в ходе марша.

Перед началом марша были перекрыты выезды из близлежащих арабских деревень, что привело к столкновениям между палестинцами и ЦАХАЛем.