В марше в Хомеш принимают участие несколько тысяч человек
Согласно сообщениям СМИ, в марше в сторону территории, где ранее находился форпост Хомеш, принимают участие несколько тысяч человек.
Среди участников депутаты Кнессета Бецалель Смотрич, Итамар Бен-Гвир и покинувшая коалицию бывшая депутат от партии "Ямина" Идит Сильман.
Марш начался от поселения Шавей Шомрон. На территории Хомеша пройдут праздничные мероприятия, в том числе детский хэппениниг.
Напомним, министр обороны Бени Ганц, несмотря на протесты командования ЦАХАЛа, пришел к соглашению с лидерами правых активистов о проведении марша. После утверждения министром обороны, командование Центральным округом ЦАХАЛа провело оперативное совещание по вопросу обеспечения безопасности в ходе марша.
Перед началом марша были перекрыты выезды из близлежащих арабских деревень, что привело к столкновениям между палестинцами и ЦАХАЛем.
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Министр обороны утвердил проведение марша в Хомеш. Ожидается участие тысяч людей