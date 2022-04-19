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NEWSru.co.il :: В Израиле19 апреля 2022 г., 20:05

Партия РААМ на грани выхода из коалиции: "Мы показали коалицию "оранжевую карточку"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Завершилось совещание глав партии РААМ с духовными лидерами "Исламского движения" и советниками этой партии. Как сообщает "Решет", в совещании не принимал участия глава партии Мансур Аббвс. Он отсутствовал по "семейным причинам".


Участники совещания рассказали, что давление на партию усиливается. "Если то что мы видели на Храмовой горе, увидим снова еще один раз, партия выйдет из коалиции. Это не желтая, а оранжевая карточка правительству", - цитирует "Решет" слова одного из участников совещания.

Одновременно в руководстве коалицией воздерживаются от каких-либо комментариев.

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