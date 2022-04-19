Прогноз погоды на 19 апреля: понижение температуры до среднесезонной, местами моросящие дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 19 апреля, температура понизится до среднесезонной, повысится влажность. На севере и в центре возможны моросящие дожди. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-19 градусов, в Тель-Авиве – 17-21, в Хайфе – 16-18, в Эйлате – 25-30, в Беэр-Шеве – 16-24, в Мицпе-Рамоне – 14-20, на побережье Мертвого моря – 23-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-20, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-25, на Голанских высотах – 14-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-19 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг – солнечно. В пятницу ожидается повышение температуры, переменная облачность.